15 ноября, 08:37,
обновлено 15 ноября, 08:53

Суд Екатеринбурга отправил в СИЗО подростка, обвиняемого в убийстве двух человек

Мера пресечения будет действовать по 13 января 2024 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга отправил под арест подростка, которого обвиняют в убийстве двух человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя СК об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. [Ему] предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений)", - сообщили в СК.

В пресс-службе суда корреспонденту ТАСС пояснили, что мера пресечения будет действовать по 13 января 2024 года.

Уголовное дело возбуждено по факту убийства школьником своей несовершеннолетней девушки и ее матери. 

Теги:
РоссияСвердловская область
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