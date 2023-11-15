15 ноября, 08:54

В Адыгее возбудили уголовное дело в отношении водителя автомобиля, упавшего в реку

Его задержали

МАЙКОП, 15 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили в Адыгее уголовное дело в отношении водителя упавшего в реку автомобиля, в результате чего погибла женщина, унесло течением реки ребенка и травмы получила 16-летняя девушка. Водитель задержан, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Адыгея.

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"Следственным отделом по городу Майкопу следственного управления СК России по Адыгее в отношении водителя автомобиля, упавшего накануне в реку, возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Водитель автомобиля, житель станицы Ханской, задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

Следователь будет ходатайствовать перед судом об аресте водителя автомобиля, добавили в пресс-службе ведомства.

Следствием установлено, что в станице Ханской города Майкопа мужчина, находясь за рулем Chevrolet Niva в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, съехал с обрыва и упал в реку Белая. В автомобиле находились пять человек, водителю и двум 16-летним подросткам удалось самостоятельно выбраться на берег. Травмы получила 16-летняя пассажирка автомобиля, 34-летняя женщина погибла, спасатели ведут поиски 10-летнего мальчика, унесенного течением реки. 

Теги:
РоссияАдыгея
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