В Югре возбудили уголовное дело о халатности после нападения собаки на ребенка

Семилетнюю девочку госпитализировали с рваной раной губы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 ноября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Югре возбудило уголовное дело о халатности после нападения собаки на семилетнюю девочку, ребенок был госпитализирован с рваной раной губы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре по результатам проверки, проведенной по сообщению о травмировании малолетней в результате укуса собаки в городском поселении Федоровский, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в следственном управлении СК РФ, 12 ноября возле магазина в городском поселении Федоровский Сургутского района бездомная собака укусила семилетнего ребенка. Девочка с рваной раной нижней губы была доставлена в больницу, собака отловлена и помещена в приют.