Полиция в Рязани проверит данные об избиении подростками пожилого мужчины

Личности фигурантов установлены

ТАСС, 15 ноября. Полицейские организовали проверку после появления в интернете видео, на котором подростки избивают пожилого мужчину в Рязанской области. Личности фигурантов установлены, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону.

"Сотрудники УМВД России по Рязанской области проводят проверку размещенного в средствах массовой информации сообщения об избиении пожилого мужчины. Личности фигурантов установлены. Все обстоятельства произошедшего выясняются", - сказали в пресс-службе.

Видео, на котором подростки избивают мужчину, распространилось в некоторых Telegram-каналах и местных СМИ в среду. Молодые люди сами сняли видео, после чего оно появилось в Сети. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.