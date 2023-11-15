15 ноября, 09:30,
обновлено 15 ноября, 09:33

Жителя Тюменской области арестовали по делу о госизмене в пользу Украины

ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив
© ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив

Возбуждено уголовное дело

ТЮМЕНЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Житель Тюменской области обвиняется в госизмене в пользу Украины, он передавал сведения о военных объектах в регионе. Мужчина арестован, возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в региональном управлении ФСБ по Тюменской области.

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"В результате реализованных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела о совершении государственной измены в форме оказания иной помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности РФ (ст. 275 УК РФ), в отношении жителя Тюменской области. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца", - сообщил собеседник агентства.

По версии следствия, мужчина по заданию украинских спецслужб за денежное вознаграждение осуществлял сбор и передачу им сведений о военных объектах, расположенных на территории Тюменской области. Уголовная ответственность за совершение данного преступления предусматривает санкцию до пожизненного лишения свободы, добавили в региональном управлении ФСБ. 

Теги:
УкраинаРоссияТюменская область
© Информационное агентство ТАСС
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