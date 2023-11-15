В Волгограде задержали студенток, прикуривших сигареты от Вечного огня

Им грозит штраф в размере до 40 тыс. рублей, исправительные работы на срок до одного года или арест до трех месяцев

ВОЛГОГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Волгограде двух студенток, прикуривших сигареты от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев. Решается вопрос о возбуждении дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Ночью 15 ноября две неизвестные прикурили сигареты от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев в Центральном районе города-героя. Злоумышленницы были задержаны нарядом патрульно-постовой службы полиции. Ими оказались 21-летняя и 24-летняя студентки одного из вузов Волгограда", - говорится в сообщении

По этому факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Девушкам грозит штраф в размере до 40 тыс. рублей, исправительные работы на срок до одного года или арест до трех месяцев.

Ранее в Волгограде сообщалось о нескольких случаях осквернения этого мемориала - в апреле было возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Свердловской области, который в состоянии алкогольного опьянения прикурил сигарету от пламени Вечного огня. В мае полицейские задержали 35-летнюю женщину, которая сожгла в нем свои личные вещи и ранее возложенные к мемориалу цветы. В июле задержали подростка, прикурившего от Вечного огня сигарету.