15 ноября, 09:40

В Волгограде задержали студенток, прикуривших сигареты от Вечного огня

Им грозит штраф в размере до 40 тыс. рублей, исправительные работы на срок до одного года или арест до трех месяцев

ВОЛГОГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Волгограде двух студенток, прикуривших сигареты от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев. Решается вопрос о возбуждении дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Ночью 15 ноября две неизвестные прикурили сигареты от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев в Центральном районе города-героя. Злоумышленницы были задержаны нарядом патрульно-постовой службы полиции. Ими оказались 21-летняя и 24-летняя студентки одного из вузов Волгограда", - говорится в сообщении

По этому факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Девушкам грозит штраф в размере до 40 тыс. рублей, исправительные работы на срок до одного года или арест до трех месяцев.

Ранее в Волгограде сообщалось о нескольких случаях осквернения этого мемориала - в апреле было возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Свердловской области, который в состоянии алкогольного опьянения прикурил сигарету от пламени Вечного огня. В мае полицейские задержали 35-летнюю женщину, которая сожгла в нем свои личные вещи и ранее возложенные к мемориалу цветы. В июле задержали подростка, прикурившего от Вечного огня сигарету. 

Теги:
РоссияВолгоградская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация