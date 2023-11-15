В Севастополе женщине избрали домашний арест по делу о попытке поджога комендатуры

Подозреваемая бросила в дверь здания военной комендатуры бутылку с зажигательной смесью

ТАСС, 15 ноября. Ленинский районный суд Севастополя отправил под домашний арест 62-летнюю женщину по делу о попытке поджога военной комендатуры, сообщается на сайте суда.

"11 ноября 2023 года в вечернее время 62-летняя жительница Севастополя бросила в дверь здания военной комендатуры бутылку с зажигательной смесью, в результате чего произошло возгорание, что повлекло повреждение двери. Ленинский районный суд города Севастополя рассмотрел и удовлетворил ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения обвиняемой в виде домашнего ареста на 2 месяца", - говорится в сообщении.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с использованием предметов в качестве оружия), которым предусмотрено лишение свободы на срок до 7 лет.