15 ноября, 10:17

На Алтае возбудили уголовное дело о халатности по факту проживания семьи в подвале

Помощник прокурора края Мария Антошкина сообщила, что в подвальном помещении проживают мать и сын

БАРНАУЛ, 15 ноября. /ТАСС/. Мать и сын несколько лет были вынуждены проживать в подвале под детским садом в городе Барнауле, семью не могут переселить с 2018 года. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

"Жители города Барнаула в течение нескольких лет вынуждены проживать в подвале, расположенном под детским садом. С 2018 года вопрос по переселению жильцов местными властями не решается. По этому факту <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - сообщили в ведомстве.

Как сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, в подвальном помещении проживают мать и сын. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратуры. 

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РоссияАлтайский край
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