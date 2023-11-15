15 ноября, 10:23

В Краснодаре мужчина умер во время драки у ночного клуба

Возбуждено уголовное дело

КРАСНОДАР, 15 ноября. /ТАСС/. Мужчина умер во время конфликта возле ночного клуба в Краснодаре, где вначале его избил охранник, а затем потерпевший подвергся групповому избиению, следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"По данным следствия, мужчина находился у ночного клуба по улице Красноармейской, где между ним и охраной произошел конфликт, в ходе которого 21-летний охранник нанес удар ногой по голове упавшему на землю мужчине и распылил в лицо газовый баллончик. Через короткий промежуток времени на этой же улице мужчина подвергся групповому избиению. Смерть потерпевшего наступила на месте в результате причиненных повреждений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). 21-летний охранник ночного клуба задержан следователем, который планирует ходатайствовать перед судом о его аресте на время расследования дела. Также сотрудники проводят мероприятия для установления иных лиц, принимавших участие в инциденте, в том числе изучают записи камер видеонаблюдения, проводятся оперативно-разыскные мероприятия. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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