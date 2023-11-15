15 ноября, 10:24

Суд в Курске поместил под стражу обвиняемого в убийстве матери, жены и дочери

Андрея Волобуева арестовали на два месяца

КУРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Курска поместил под стражу на два месяца мужчину, обвиняемого в убийстве собственных жены, матери и дочери, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

"Ленинский районный суд заключил под стражу Андрея Волобуева, обвиняемого в убийстве жены, дочери и матери, на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Накануне следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ по факту убийства женщин 2007, 1982 и 1961 годов рождения. По данным ведомства, утром 13 ноября мужчина, находясь у себя в доме в Октябрьском районе, нанес множественные ножевые ранения дочери, жене и своей матери, от чего они погибли на месте. 

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