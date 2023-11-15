Экс-главу "Казахфильма" обвинили в продаже бутафории по заниженной стоимости

Принимаются меры по возврату актива и земельного участка государству

АЛМА-АТА, 15 ноября. /ТАСС/. Агентство по противодействию коррупции Казахстана изобличило "преступную деятельность" бывшего руководителя кинокомпании "Казахфильм", при котором была продана бутафорская крепость из фильма "Кочевник" не по рыночной стоимости. Об этом сообщили пресс-службе агентства.

"Антикоррупционной службой в целях исполнения поручений главы государства по поиску и возврату активов изобличена преступная деятельность экс-президента АО "Казахфильм" имени Шакена Айманова", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, "в 2017 году построенная в рамках кинопроекта "Кочевник" на берегу реки Или Алма-Атинской области бутафорская крепость "Туркестан", реализована по цене ниже рыночной стоимости в 44 раза коммерческой организации, аффилированной с экс-руководством министерства культуры и спорта".

В настоящее время принимаются меры по возврату актива и земельного участка государству, добавили в ведомстве. Имя экс-главы "Казахфильма" в сообщении не называется. С 2015 по 2019 год киностудией, расположенной в Алма-Ате, руководил кинорежиссер и поэт Бахыт Каирбеков.

Фильм "Кочевник", повествующий о юности объединителя Казахстана Аблай-хана, был поставлен на киностудии "Казахфильм" в 2005 году. Одним из режиссеров картины являлся российский режиссер Сергей Бодров-старший. Фильм обошелся в $40 млн и считается самым дорогим в истории Казахстана.