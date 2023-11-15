15 ноября, 11:43

Против капитана севшего на мель под Казанью теплохода-буксира возбудили дело за взятку

Подзреваемый попытался передать в качестве взятки 20 тыс. рублей сотруднику транспортной полиции за непрохождение медицинского освидетельствования на состояние опьянения

КАЗАНЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Капитан теплохода-буксира, севшего на мель под Казанью, пытался дать взятку сотруднику транспортной полиции за непрохождение медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"В отношении 42-летнего капитана теплохода возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 13 ноября 2023 года капитан теплохода "Тибет", находясь в состоянии алкогольного опьянения, посадил свое судно с двумя буксируемыми баржами на мель на 1 304-м км реки Волги в Кировском районе Казани. С целью избежать административной ответственности он попытался передать в качестве взятки 20 тыс. рублей сотруднику транспортной полиции за непрохождение медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Сотрудник полиции от получения взятки отказался, сообщив о поступлении коррупционного предложения руководству, и пресек противоправные действия капитана.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану сообщала, что 13 ноября в 14:43 от диспетчера водных путей поступило сообщение о посадке на мель теплохода-буксира "Тибет" с двумя порожними баржами на 1 304-м км реки Волги вблизи города Казани. В результате никто не пострадал. Повреждений судна и разлива топлива не произошло. Теплоход следовал по маршруту Новочебоксарск - Казань, на борту находилось 8 человек экипажа. В 04:00 14 ноября судно сняли с мели. 

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