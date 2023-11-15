В Киргизии за связи с оргпреступностью задержали мэра Узгена

В последнее время эту должность занимал Дамир Монолдоров

БИШКЕК, 15 ноября. /ТАСС/. Мэр киргизского города Узген задержан сотрудниками Государственного госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) республики по подозрению в связях с организованной преступностью. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

"ГКНБ Кыргызской Республики в рамках уголовного дела, зарегистрированного по признакам преступления, предусмотренного статьей (угроза применения насилия опасного для жизни и здоровья) Уголовного кодекса республики, а также по подозрению в участии в деятельности организованной преступной группировки ликвидированного так называемого вора в законе Камчыбека Асанбека, задержан мэр города Узген Узгенского района Ошской области", - говорится в сообщении.

Имя и фамилия задержанного не указывается. В последнее время должность мэра Узгена занимал Дамир Монолдоров.

По данным ГКНБ, подозреваемый "в целях достижения своих корыстных целей" систематически использовал возможности членов преступной группировки для "устрашения неугодных ему лиц". "В частности, только по одному эпизоду установлено, что под угрозой применения насилия отдельные представители преступного мира требовали от гражданского активиста прекратить критиковать работу мэра Узгена и не сообщать об этом в средствах массовой информации, в противном случае угрожая причинить тяжкий вред здоровью", - отметили в пресс-центре. Подозреваемый помещен в СИЗО ГКНБ Ошской области.

Вор в законе Асанбек был застрелен в Бишкеке в начале октября нынешнего года во время проведения спецоперации по его задержанию.