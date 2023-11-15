В Москве обнаружили труп мужчины в гаражах

По предварительным данным, причиной смерти стало переохлаждение

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Оперативники управления собственной безопасности в Москве проводят служебную проверку в отношении полицейских, подвозивших в патрульном автомобиле мужчину, труп которого был найден впоследствии в ГСК на северо-востоке столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В настоящее время оперативниками управления собственной безопасности проводится проверка", - сказали в пресс-службе.

По данным главка, вечером 11 ноября, прибыв по вызову на улицу Бибиревскую, сотрудники полиции обнаружили пьяного мужчину, которого осматривали медики. Госпитализировать его бригада скорой помощи не стала. "По завершении медосмотра гражданин обратился к сотрудникам полиции с просьбой отвезти до места, где его должен был встретить его знакомый. Полицейские оказали содействие гражданину и довезли до указанного места на территории гаражно-строительного кооператива (ГСК) в Юрловском проезде, где высадили", - пояснили в ГУ МВД.

Спустя двое суток на территории ГСК мужчина был найден мертвым. Предварительно, причиной смерти стало переохлаждение.