В Астраханской области замруководителя ГИБДД уволили за проступок за пределами региона

В социальных сетях распространилось видео, где мужчина, находясь на переднем пассажирском сидении автомобиля, открыв окно, делает несколько выстрелов из пистолета

АСТРАХАНЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Оперативники собственной безопасности УМВД России по Астраханской области провели служебную проверку в отношении заместителя начальника областной Госавтоинспекции, по результатам которой он был уволен по отрицательным основаниям в связи с проступком, совершенным в отпуске за пределами региона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"По результатам служебной проверки, проведенной оперативниками собственной безопасности УМВД России по Астраханской области, заместитель начальника областной Госавтоинспекции уволен по отрицательным основаниям. Установлено, что, находясь в отпуске с выездом за пределы региона, он совершил проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в местных социальных сетях распространилось видео, где мужчина, похожий на замруководителя областного ГИБДД, находясь на переднем пассажирском сидении автомобиля, открыв окно, делает несколько выстрелов из пистолета.