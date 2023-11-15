15 ноября, 11:58

В Астраханской области замруководителя ГИБДД уволили за проступок за пределами региона

В социальных сетях распространилось видео, где мужчина, находясь на переднем пассажирском сидении автомобиля, открыв окно, делает несколько выстрелов из пистолета

АСТРАХАНЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Оперативники собственной безопасности УМВД России по Астраханской области провели служебную проверку в отношении заместителя начальника областной Госавтоинспекции, по результатам которой он был уволен по отрицательным основаниям в связи с проступком, совершенным в отпуске за пределами региона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"По результатам служебной проверки, проведенной оперативниками собственной безопасности УМВД России по Астраханской области, заместитель начальника областной Госавтоинспекции уволен по отрицательным основаниям. Установлено, что, находясь в отпуске с выездом за пределы региона, он совершил проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в местных социальных сетях распространилось видео, где мужчина, похожий на замруководителя областного ГИБДД, находясь на переднем пассажирском сидении автомобиля, открыв окно, делает несколько выстрелов из пистолета. 

Теги:
РоссияАстраханская область
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