15 ноября, 12:05,
обновлено 15 ноября, 12:33

Прокурор потребовал 14 лет для журналистки Баязитовой за вымогательство у менеджера банка

Как сообщила адвокат Елена Федулова, Ольгу Архарову попросили приговорить к 13 годам колонии

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Представитель гособвинения попросил приговорить бывшую журналистку Life.ru Александру Баязитову и пиарщицу Ольгу Архарову, обвиняемых в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка, к 14 и 13 годам колонии соответственно. Об этом ТАСС сообщила адвокат одной из фигуранток дела Елена Федулова.

"Для моей подзащитной Архаровой гособвинитель в ходе прений сторон попросил 13 лет колонии, для Баязитовой - 14 лет колонии общего режима", - сказала она. По словам адвоката, сторона защиты требует оправдательного приговора для подсудимых.

Процесс проходит в закрытом режиме из-за опасений, что в ходе процесса будет разглашена информация, способная повредить интересам Минобороны.

По делу проходят два администратора телеграм-канала "Адские бабки": Ольга Архарова и Александра Баязитова. Архарова признала вину частично, но позже отказалась от своих показаний. Баязитова вину не признала. Из оглашенных ранее в судебном заседании материалов следует, что потерпевшим по этому делу значится топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков. Фигурантам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).

По этому уголовному делу была задержана также специалист по связям с общественностью Инна Чурилова, она признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном. Ее дело позже выделили в отдельное производство, суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

Баязитова работала экономическим корреспондентом в "Коммерсанте" и "Известиях", автором на портале Life.ru, с 2017 года также ведет экономический блог на YouTube-канале "Адские бабки". Ольга Архарова - медиатехнолог и интернет-предприниматель. Согласно данным из открытых источников, она является владельцем сети анонимных каналов, ведет свой Telegram-канал. 

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