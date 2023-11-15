15 ноября, 12:25,
обновлено 15 ноября, 12:56
Дело в отношении Сергея Фургала

Мособлсуд оставил в силе приговор Фургалу по делу об организации убийств

Сергей Фургал. Сергей Карпухин/ ТАСС
Сергей Фургал
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Экс-губернатор Хабаровского края осужден на 22 года колонии за организацию убийств

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Московский областной суд признал законным приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, осужденному на 22 года колонии за организацию убийств, передает корреспондент ТАСС.

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"Жалобу защиты на приговор Фургалу оставить без удовлетворения, приговор суда первой инстанции - без изменения", - огласил суд апелляционное постановление.

Приговор вступил в законную силу.

Как сообщил ТАСС адвокат Борис Кожемякин, защита обжалует в кассации и в надзоре приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, осужденному на 22 года колонии за организацию убийств.

"Сегодня после решения апелляционной инстанции приговор вступил в законную силу. Но у защиты еще есть возможность обжалования в кассации и надзоре, которыми мы намерены воспользоваться", - сказал защитник.

Уточняется, что в ходе рассмотрения жалоб защита пыталась доказать факты давления на коллегию присяжных при вынесении ей вердикта. В свою очередь государственное обвинение настаивало на законности приговора. 

Теги:
РоссияХабаровский крайДело в отношении Сергея Фургала
© Информационное агентство ТАСС
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