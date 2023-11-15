Мособлсуд оставил в силе приговор Фургалу по делу об организации убийств

Экс-губернатор Хабаровского края осужден на 22 года колонии за организацию убийств

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Московский областной суд признал законным приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, осужденному на 22 года колонии за организацию убийств, передает корреспондент ТАСС.

"Жалобу защиты на приговор Фургалу оставить без удовлетворения, приговор суда первой инстанции - без изменения", - огласил суд апелляционное постановление.

Приговор вступил в законную силу.

Как сообщил ТАСС адвокат Борис Кожемякин, защита обжалует в кассации и в надзоре приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, осужденному на 22 года колонии за организацию убийств.

"Сегодня после решения апелляционной инстанции приговор вступил в законную силу. Но у защиты еще есть возможность обжалования в кассации и надзоре, которыми мы намерены воспользоваться", - сказал защитник.

Уточняется, что в ходе рассмотрения жалоб защита пыталась доказать факты давления на коллегию присяжных при вынесении ей вердикта. В свою очередь государственное обвинение настаивало на законности приговора.