15 ноября, 13:22

Мосгорсуд 5 декабря проверит законность приговора топ-менеджеру "Рольфа" Кайро

Анатолий Кайро был приговорен к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор директору департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолию Кайро, осужденному на 8,5 года колонии по делу о выводе за рубеж 4 млрд рублей, 5 декабря. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Заседание по рассмотрению апелляционной жалобы назначено на 5 декабря", - сказал собеседник агентства.

Кайро был признан судом виновным по пунктам "а" и "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и приговорен к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима.

Следственный комитет РФ в конце июня 2019 года возбудил в отношении главы автодилера "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Петров, а также бывший гендиректор автодилера Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия заочно арестованы и объявлены в розыск. Кайро, по версии следствия, в 2014 году участвовал в реализации преступной схемы, организованной Петровым, в результате чего на счета подконтрольной ему кипрской компании были перечислены полученные от коммерческой деятельности денежные средства в размере 4 млрд рублей.

Компания "Рольф" была основана в 1991 году. Ее портфель включает 21 автомобильную марку и мотоциклетный бренд. Дилерская сеть охватывает Москву и Санкт-Петербург. 

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