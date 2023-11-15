Апелляция проверит законность приговора экс-судье Кондрат

Мосгорсуд ранее приговорил экс-судью к девяти годам колонии, назначил ей штраф в размере 77 млн рублей, и на пять лет лишил ее права занимать должности в судебной системе и правоохранительных органах

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции 6 декабря рассмотрит апелляционную жалобу на приговор бывшей судье Арбитражного суда Москвы Елене Кондрат, осужденной на девять лет колонии общего режима за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Рассмотрение апелляционной жалобы Кондрат отложено на 6 декабря", - сказала представитель суда.

Мосгорсуд 27 июля 2023 года приговорил экс-судью к девяти годам колонии, назначил ей штраф в размере 77 млн рублей, и на пять лет лишил ее права занимать должности в судебной системе и правоохранительных органах.

Уголовное дело против Кондрат, которая добровольно ушла в отставку перед арестом, было возбуждено председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным после получения согласия квалификационной коллегии судей. По данным обвинения, Кондрат в силу занимаемой должности знала, что ее коллега рассматривает арбитражное дело. В сентябре 2020 года в одном из московских ресторанов она рассказала коллеге о том, что к ней обратились люди, готовые передать $50 тыс. в случае вынесения решения о непривлечении к субсидиарной ответственности ряда физических и юридических лиц, проходящих по этому делу. В дальнейшем в ходе телефонных переговоров и личных встреч Кондрат убеждала коллегу принять нужное решение за денежное вознаграждение, а сама решила выступить посредником при передаче денег. Но ее коллега обратилась в правоохранительные органы, в связи с чем сделка прошла под контролем оперативных служб.

Кондрат было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Позднее бывшая судья была объявлена в федеральный розыск, ее местонахождение было установлено на территории другого региона. Она была задержана и заключена судом под стражу.