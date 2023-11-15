15 ноября, 13:25

В Астраханской области 10 жительниц подозревают в мошенничестве с маткапиталом

Возбуждено уголовное дело

АСТРАХАНЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной группой при получении выплат в крупном размере, возбуждено в отношении 10 жительниц Астраханской области. Женщины обналичили средства материнского капитала на сумму более 4,5 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении 10 местных жительниц, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой в крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, женщины, достоверно зная о том, что выплаты по материнским сертификатам могут быть направлены только на определенные нужды, вступив в преступный сговор с сотрудниками кредитного потребительского кооператива, обналичили их под предлогом мнимого улучшения жилищных условий на общую сумму более 4,5 млн рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве. 

Теги:
РоссияАстраханская область
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