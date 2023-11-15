Гособвинитель рассказал, как активировали взрывное устройство на вечере с Татарским

По данным прокуратуры, его привели в действие при помощи эстонской sim-карты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Прокурор на заседании суда по делу Дарьи Треповой заявила, что взрывное устройство, находившееся внутри подаренной блогеру Максиму Фомину (Владлену Татарскому) статуэтки, активировали при помощи эстонской sim-карты, сообщает корреспондент ТАСС. При этом само устройство перевели в готовое ко взрыву положение, по мнению прокурора, самой Треповой.

"Трепова активировала работу СВУ, замаскированного под статуэтку, для этого она перевела его в боевое положение. 2 апреля она прибыла на встречу Фомина с поклонниками в кафе. <…> После неизвестное лицо дистанционно по эстонскому номеру с приобретенной на территории Украины sim-карты привело его в действие, после чего произошел его взрыв", - заявила обвинитель.

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