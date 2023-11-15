Трепова и Касинцев частично признали вину на процессе по теракту в Петербурге

Взрыв в кафе в Петербурге

Дарья Трепова заявила, что не знала о нахождении взрывного устройства в статуэтке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Обвиняемая в совершении теракта с целью убийства Владлена Татарского (Максима Фомина) Дарья Трепова не признала вину по основному обвинению, так как не знала о нахождении взрывчатки в подаренной военному корреспонденту статуэтке, передает корреспондент ТАСС.

Укрывавший после теракта Трепову Дмитрий Касинцев признал вину частично.

"Нет, я не знала, что в статуэтке находится самодельное взрывное устройство, я считала, что внутри находится прослушивающее устройство. <…> По части 4 статьи 327 УК РФ (подделка документов с целью скрыть другое преступление) я признаю полностью", - заявила Трепова. "Признаю только частично", - ответил на вопрос судьи Касинцев.