15 ноября, 13:41,
обновлено 15 ноября, 14:04
Взрыв в кафе в Петербурге

Трепова и Касинцев частично признали вину на процессе по теракту в Петербурге

Дарья Трепова заявила, что не знала о нахождении взрывного устройства в статуэтке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Обвиняемая в совершении теракта с целью убийства Владлена Татарского (Максима Фомина) Дарья Трепова не признала вину по основному обвинению, так как не знала о нахождении взрывчатки в подаренной военному корреспонденту статуэтке, передает корреспондент ТАСС.

Читайте также
Что известно о взрыве в кафе в Петербурге

Укрывавший после теракта Трепову Дмитрий Касинцев признал вину частично.

"Нет, я не знала, что в статуэтке находится самодельное взрывное устройство, я считала, что внутри находится прослушивающее устройство. <…> По части 4 статьи 327 УК РФ (подделка документов с целью скрыть другое преступление) я признаю полностью", - заявила Трепова. "Признаю только частично", - ответил на вопрос судьи Касинцев. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургВзрыв в кафе в Петербурге
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация