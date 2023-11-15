15 ноября, 13:45,
обновлено 15 ноября, 13:55

В Минстрое Самарской области прошли следственные действия

Правительство региона продолжает оказывать содействие правоохранительным органам

ТАСС, 15 ноября. Следственные действия прошли в Министерстве строительства Самарской области, правительство региона оказывает содействие правоохранительным органам и надзорным ведомствам, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области.

"Пресс-служба правительства Самарской области информирует о том, что в министерстве строительства региона проводились следственные действия. Правительство Самарской области заинтересовано во всестороннем объективном рассмотрении произошедшего и продолжает оказывать содействие правоохранительным органам и надзорным ведомствам. Соответствующие документы для проверки уже предоставлялись, работа ведется в продолжение уже начатых ранее процессуальных действий", - говорится в сообщении.

Во вторник в правоохранительных органах Самарской области сообщили ТАСС, что в здании правительства региона проходят обыски по делу о превышении должностных полномочий.

"Рассчитываем, что полнота предоставленных данных позволит сотрудникам правоохранительных органов провести всестороннее расследование и принять объективное и справедливое решение", - добавили в пресс-службе правительства.

Во вторник несколько Telegram-каналов сообщил, что обыски якобы проходят у бывшего врио первого вице-губернатора - главы правительства региона Виктора Кудряшова и в Минстрое Самарской области. Пресс-служба правительства Самарской области во вторник сообщила, что Кудряшов покинул свой пост по состоянию здоровья. 

Теги:
РоссияСамарская область
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