15 ноября, 13:50

Суд во Франции освободил полицейского, застрелившего 17-летнего водителя в Нантере

Его поместили под судебный надзор, следствие продолжается, пишет AFP

ПАРИЖ, 15 ноября. /ТАСС/. Французский суд освободил из-под стражи полицейского, застрелившего в июне в парижском пригороде Нантер 17-летнего водителя алжирского происхождения, который отказался выполнить требования стражей порядка. Об этом сообщило AFP со ссылкой на прокуратуру.

По его данным, полицейский, находившийся под стражей с 29 июня, после освобождения был помещен под судебный надзор. Ему запрещено вступать в контакт со свидетелями и потерпевшими, посещать Нантер, а также владеть оружием. На данный момент следствие продолжается.

17-летний водитель был убит сотрудником правоохранительных органов в Нантере 27 июня. Его смерть стала катализатором массовых демонстраций по всей Франции, вылившихся в погромы. В начале июля беспорядки удалось подавить. По оценкам страховых компаний, общий ущерб от действий погромщиков составил более 700 млн евро. За различные нарушения около 2 тыс. участников беспорядков были осуждены. 

Теги:
Франция
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