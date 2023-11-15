В Албании разрешили экстрадировать в РФ криминального авторитета Кокунова

Криминальный авторитет просил политического убежища из-за угрозы жизни, но суд не принял его слова во внимание

БЕЛГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Суд албанского города Шкодер разрешил экстрадицию в РФ российского криминального авторитета Игоря Кокунова по прозвищу Вася Бандит. Об этом сообщил портал Biznisvesti.mk.

По его информации, присяжные приняли решение удовлетворить запрос Минюста РФ об экстрадиции Кокунова, который был арестован в августе при пересечении албанско-черногорской границы. Он просил политического убежища в Албании, утверждая, что его жизни в России угрожает опасность, но суд не принял это во внимание.

Ранее Мособлсуд приостановил рассмотрение уголовного дела Кокунова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, поскольку он сбежал из-под домашнего ареста из своего дома в Подмосковье.

Кокунов неоднократно был судим за кражи, грабежи, разбои и вымогательства. Он осуществлял пропаганду криминальной субкультуры, разрешал споры и конфликты между различными субъектами преступной иерархии, проводил "воровские суды" в местах лишения свободы и за их пределами, выносил "воровские приговоры".