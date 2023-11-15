15 ноября, 14:12

За организацию восхождения на Эльбрус двое жителей КБР получили условные сроки

Во время одного из туров пострадал член группы

НАЛЬЧИК, 15 ноября. /ТАСС/. Двое местных жителей в Кабардино-Балкарской Республике получили условные сроки за организацию восхождения на Эльбрус, при котором пострадал один человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"Зольский районный суд КБР вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих местных жителей. Они признаны виновными по п. "а" ч. 2 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой по предварительному сговору) УК РФ ", - сообщили в надзорном ведомстве, подчеркнув, что туристические услуги не отвечали требованиям безопасности, в результате чего одному из членов группы был причинен вред здоровью.

Суд установил, что подсудимые через интернет собрали группу альпинистов из семи человек и за денежное вознаграждение с 19 по 29 августа 2022 года совершили восхождение на вершину Эльбруса.

"В результате оказанной туристической услуги, не отвечающей требованиям безопасности, один из членов группы получил телесные повреждения в виде обморожения конечности. С учетом позиции гособвинителя суд приговорил каждого из подсудимых к одному году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год", - отметили в прокуратуре КБР. 

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РоссияКабардино-Балкария
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