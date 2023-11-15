СК возбудил дело по факту смерти подростка в Подмосковье после инъекции антибиотика

В СМИ сообщалось о том, что инъекцию 17-летней девушке сделала ее мать

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Подмосковное управление СК возбудило уголовное дело после смерти 17-летней девушки в Щелкове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следственным отделом по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 17-летнего подростка (ч. 2 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении. По предварительным данным, в течение недели девочка болела простудой. Однако 14 ноября ее самочувствие резко ухудшилось. Медики скорой помощи констатировали ее смерть.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, допрашиваются родственники, врачи, назначена экспертиза. При этом в некоторых СМИ сообщалось о том, что мать девочки сделала ей инъекцию антибиотика, после которого ей стало плохо.