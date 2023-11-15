В полицию в Рязани доставили пятерых подростков после избиения пенсионера

По данным регионального УМВД, они сняли произошедшее на видео, после чего ролик распространился в сети

ТАСС, 15 ноября. Полицейские в Рязани доставили в отдел пятерых подростков, которые могут быть причастными к избиению пожилого человека. Составлено несколько административных протоколов, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

"Сотрудниками полиции установлены все участники инцидента и доставлены в отдел МВД России по Октябрьскому району города Рязани. К настоящему времени в отношении одного из несовершеннолетних составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В отношении родителей составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, в отделение доставили пятерых подростков. Видео, на котором подростки избивают мужчину, распространили в нескольких Telegram-каналах и местных СМИ. Молодые люди сами сняли ролик, после чего он появился в сети.