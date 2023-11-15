Суд продолжит рассмотрение дела Треповой 17 ноября

Председательствующий судья Тимур Жидков объявил перерыв

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Суд объявил перерыв в заседании по уголовному делу Дарьи Треповой о теракте в петербургском кафе, где погиб блогер Максим Фомин (Владлен Татарский), рассмотрение продолжат 17 ноября. Об этом сообщил председательствующий судья коллегии Тимур Жидков на первом заседании по делу в 1-м Западном окружном военном суде.

"Судом принимается решение об объявлении перерыва до 10:00 17 ноября 2023 года", - сказал Жидков.

Перед окончанием заседания суд частично удовлетворил ходатайство прокурора об установлении порядка исследования доказательств и указал, что первыми будут заслушаны письменные показания потерпевших, которые не явились на процесс и просили о рассмотрении дела в их отсутствие. При этом вместе со всеми остальными не будут оглашаться показания потерпевшего Полиектова, так как судьям поступила информация о том, что он умер. "В перерыве судебного заседания поступила информация, что указанный потерпевший скончался", - сказал Жидков.

Судья не сообщил о причинах смерти мужчины и возможной ее связи с терактом, в совершении которого обвиняется Дарья Трепова. Как отметил Жидков, для исследования показаний умершего потерпевшего закон устанавливает другой процессуальный порядок.

О начале слушаний по делу

15 ноября 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге начал рассмотрение уголовного дела Дарьи Треповой и ее предполагаемого сообщника Касинцева. Трепова обвиняется по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств) и ч. 4 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление). Касинцеву предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 316 УК РФ (укрывательство особо тяжкого преступления).

По версии следствия, 2 апреля Дарья Трепова, выполняя указания действовавших на Украине лиц, принесла в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее Фомину. При последовавшем взрыве Фомин погиб. Кроме того, ранения получили еще 52 находившихся в помещении человека. Касинцева считают причастным к укрывательству Треповой в своей квартире после теракта.