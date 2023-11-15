15 ноября, 14:58
Взрыв в кафе в Петербурге

Один из потерпевших, который дал показания по делу Треповой, умер

Из-за этого его письменные показания не смогут огласить вместе с показаниями других лиц, которые не явились на процесс, сообщил председательствующий судья коллегии Тимур Жидков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Один из потерпевших по делу Дарьи Треповой о теракте в петербургском кафе, где погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский), умер. В связи с этим его письменные показания не могут быть оглашены вместе с показаниями других потерпевших, которые не явились на процесс. Об этом сообщил председательствующий судья коллегии Тимур Жидков на первом заседании по делу в 1-м Западном окружном военном суде.

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"В перерыве судебного заседания поступила информация, что потерпевший скончался", - сказал Жидков.

По версии следствия, Дарья Трепова 2 апреля, выполняя указания действовавших на Украине лиц, принесла в петербургское кафе начиненную взрывчаткой статуэтку и передала ее Фомину. При последовавшем взрыве Фомин погиб. Кроме того, ранения получили еще 52 находившихся в помещении человека. Дмитрия Касинцева считают причастным к укрывательству Треповой в своей квартире после теракта. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургВзрыв в кафе в Петербурге
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