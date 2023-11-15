В Тверской области автомобиль Росгвардии попал в ДТП

Пострадали два человека

ТВЕРЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Автомобиль Росгвардии, который следовал на вызов по сигналу тревоги, попал в дорожно-транспортное происшествие в Калязине Тверской области, пострадали двое сотрудников вневедомственной охраны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

"Сотрудникам оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает", - сказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что днем15 ноября в Калязине экипаж вневедомственной охраны выехал по тревоге со включенным светозвуковым сигналом и совершил столкновение, предварительно, с грузовым автомобилем.

По факту дорожной аварии проводится служебная проверка. Устанавливаются все обстоятельства.