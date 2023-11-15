Под Астраханью у рецидивиста изъяли около 400 кг незаконно добытых осетровых

Фигурант дела пояснил, что приобрел рыбу для личного потребления

АСТРАХАНЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Астраханские полицейские изъяли у ранее судимого за браконьерство местного жителя около 400 кг краснокнижных рыб осетровых видов, перевозимых на личном автомобиле. Возбуждено уголовное дело, астраханцу с учетом рецидива грозит до четырех лет колонии, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным пресс-службы, полицейскими в ходе обхода лесополосы под Астраханью был выявлен подозрительный легковой автомобиль, двигавшийся, чтобы оставаться незамеченным, вдоль береговой линии. Сотрудники полиции стали преследовать транспортное средство, водитель пытался скрыться, но был остановлен после непродолжительной погони.

"При осмотре салона "Нивы" полицейские обнаружили 63 туши русского осетра, относящегося к категории особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу России, и 2 севрюги. Общая масса изъятого составила 386 кг. На месте правоохранители установили и личность водителя. Оказалось, что 47-летний житель Советского района города Астрахани ранее трижды привлекался к уголовной ответственности, в том числе за незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов и наркотиков", - говорится в сообщении.

Фигурант дела пояснил, что приобрел рыбу для личного потребления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации). С учетом рецидива ему может грозить до четырех лет лишения свободы, пояснили в ведомстве.