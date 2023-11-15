15 ноября, 15:38

Расследование дела Бориса Кагарлицкого о призывах к терроризму завершили

Дело расследовали в Сыктывкаре, но судить социолога будут в Москве

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Расследование уголовного дела социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в призывах к терроризму через интернет, завершено. Об этом ТАСС сообщили во 2-м Западном окружном военном суде, в который поступили материалы дела в отношении ученого.

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"В суд поступило уголовное дело в отношении Кагарлицкого Б. Ю., обвиняемого по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета). Предварительное следствие завершено", - сказали в суде.

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Кагарлицкого из-за его поста о теракте на Керченском мосту в 2022 году. Оно расследовалось в Сыктывкаре, поэтому обвиняемый был этапирован туда и пока находится там. Но судить его будут в Москве.

Борис Кагарлицкий - автор публикаций и исследований о проблемах левого движения в России и мире, преподавал в Московской высшей школе социальных и экономических наук. В 2018 году Минюст РФ признал его иностранным агентом. Основанием для этого стали совместные проекты социолога с Фондом Розы Люксембург (внесен в список иноагентов), который финансируется из Германии. В августе 2023 года Росфинмониторинг внес Кагарлицкого в перечень террористов и экстремистов. 

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