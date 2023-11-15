Пискарев обратился в ГП из-за антироссийских действий Гуриева и Алексашенко

В их действиях могут быть усмотрены признаки преступлений, в том числе госизмены, считает глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев направил обращение в Генпрокуратуру РФ в связи с антироссийской деятельностью признанных в РФ иноагентами Сергея Гуриева и Сергея Алексашенко. В их действиях могут быть усмотрены признаки преступлений, в том числе госизмены, считает Пискарев.

"Комиссия направила в Генеральную прокуратуру РФ для принятия мер реагирования собранные материалы о деятельности ряда россиян, в том числе включенных в реестр иноагентов Гуриева и Алексашенко, в рабочей группе Стэнфордского университета (США), занимающейся разработкой санкций против России", - отметил Пискарев, слова которого приводятся в телеграм-канале комиссии.

Он добавил, что "в действиях Гуриева, Алексашенко и других обладателей российских паспортов в этой группе, оказывающей США активную помощь и поддержку в наложении на Россию все новых и новых санкций, могут быть усмотрены признаки преступлений по статьям 284.2 (призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ) и 275 (государственная измена") УК РФ".