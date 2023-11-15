Суд огласит приговор Баязитовой за вымогательство у топ-менеджера Промсвязьбанка 20 ноября

Гособвинитель в ходе прений сторон попросил назначить Ольге Архаровой 13 лет колонии общего режима, Александре Баязитовой - 14 лет колонии общего режима

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы огласит приговор администраторам Telegram-канала "Адские бабки" Александре Баязитовой и Ольге Архаровой, обвиняемым в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка, 20 ноября. Об этом журналистам сообщил адвокат одной из фигуранток дела Игорь Михеев.

"Суд назначил оглашение приговора на 16:00 мск 20 ноября", - сказал адвокат.

Ранее гособвинитель в ходе прений сторон попросил назначить Архаровой 13 лет колонии общего режима, Баязитовой - 14 лет колонии общего режима. Сторона защиты требует оправдательного приговора для подсудимых. Процесс проходит в закрытом режиме из-за опасений, что в ходе процесса будет разглашена информация, способная повредить интересам Минобороны.

Архарова признала вину частично, но позже отказалась от своих показаний. Баязитова вину не признала. Из оглашенных ранее в судебном заседании материалов следует, что потерпевшим по этому делу значится топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков. Фигурантам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).

По этому уголовному делу была задержана также специалист по связям с общественностью Инна Чурилова, она признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном. Ее дело позже выделили в отдельное производство, суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы условно.

Баязитова работала экономическим корреспондентом в "Коммерсанте" и "Известиях", автором на портале Life.ru, с 2017 года также ведет экономический блог на YouTube-канале "Адские бабки". Ольга Архарова - медиатехнолог и интернет-предприниматель. Согласно данным из открытых источников, она является владельцем сети анонимных каналов, ведет свой Telegram-канал.