В Воронеже задержали двух жителей, запускавших фейерверк с крыши автобуса

По данным полиции, они же передвигались по улице Ильича в ванне, используемой в качестве прицепа к автомобилю

ТАСС, 15 ноября. Сотрудники полиции задержали двух человек, которые катались на крыше автобуса по центру Воронежа и запускали фейерверки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

"В соцсетях появился ролик, на котором зафиксировано, как двое молодых людей передвигаются на крыше автобуса, следовавшего по проспекту Революции Воронежа, и пускают фейерверки. В результате проведенных мероприятий полицейские установили и задержали правонарушителей", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, нарушителями оказались молодые люди, которые 3 ноября передвигались в ванне, используемой в качестве прицепа к автомобилю Honda Accord, по улице Ильича в Воронеже. Тогда к административной ответственности привлекли водителя автомобиля и его пассажира.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.