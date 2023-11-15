15 ноября, 17:32

В Воронеже задержали двух жителей, запускавших фейерверк с крыши автобуса

По данным полиции, они же передвигались по улице Ильича в ванне, используемой в качестве прицепа к автомобилю

ТАСС, 15 ноября. Сотрудники полиции задержали двух человек, которые катались на крыше автобуса по центру Воронежа и запускали фейерверки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

"В соцсетях появился ролик, на котором зафиксировано, как двое молодых людей передвигаются на крыше автобуса, следовавшего по проспекту Революции Воронежа, и пускают фейерверки. В результате проведенных мероприятий полицейские установили и задержали правонарушителей", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, нарушителями оказались молодые люди, которые 3 ноября передвигались в ванне, используемой в качестве прицепа к автомобилю Honda Accord, по улице Ильича в Воронеже. Тогда к административной ответственности привлекли водителя автомобиля и его пассажира.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. 

Теги:
РоссияВоронежская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация