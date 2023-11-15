15 ноября, 17:44

Апелляция оставила в силе приговор экс-начальнику СИЗО-1 Махачкалы

Дауда Давыдова приговорили к восьми годам лишения свободы

МАХАЧКАЛА, 15 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Дагестана оставил без изменения приговор экс-начальнику СИЗО-1 Махачкалы Дауду Давыдову и его подчиненным, приговоренным к нескольким годам колонии по делу о превышении полномочий с применением насилия и в пособничестве в вымогательстве. Об этом в среду ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"Верховный суд Дагестана рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении бывшего начальника СИЗО-1 Махачкалы Давыдова Д.А., двух его подчиненных Вакилова М.М. и Мирзаева А.А. и заключенного этого же учреждения Рустамова Р.А. Изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в апелляционных жалобах, Верховный суд республики пришел к выводу, что дело рассмотрено без нарушений норм уголовно-процессуального закона и оснований отмены решения суда не имеется. Апелляционным определением от 13 ноября 2023 года обжалуемый приговор остался без изменения", - сказала собеседница агентства.

В феврале экс-начальник СИЗО-1 Махачкалы и его подчиненные были приговорены к срокам в колонии. Давыдова приговорили к восьми годам лишения свободы, а его подчиненных Махача Вакилова и Абдуллу Мирзаева - к 5,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Заключенного Рустамова приговорили к 7,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, с декабря 2015 года по июнь 2019-го фигуранты дела, неоднократно применяя физическое насилие к арестанту, вынудили его переоформить право собственности на земельный участок, строения и квартиру, общей стоимостью более 5 млн рублей. Также они получили от супруги арестованного несколько взяток на общую сумму 150 тыс. рублей. Кроме того, подсудимые взяли у местного жителя 300 тысяч рублей за улучшение условий содержания под стражей его отца, а в феврале 2019 года они же в сговоре с осужденным похитили 3,2 млн рублей у мужчины, содержащегося в СИЗО. 

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