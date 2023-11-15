По делу Игоря Стрелкова завершено предварительное следствие

Бывшего министра обороны ДНР обвиняют в призывах к экстремизму

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Расследование дела бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) завершено и передано в прокуратуру для утверждения. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Александр Молохов.

"Предварительное следствие по делу моего подзащитного Гиркина завершено, мы с ним уже ознакомились с его материалами. Теперь дело передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - сказал адвокат. Согласно закону, отметил он, у надзорного ведомства есть 10 дней для того, чтобы принять решение об утверждении дела. "Но я не исключаю, что это произойдет быстрее, после чего дело передадут в суд для рассмотрения", - заключил защитник.

Уголовное дело в отношении Стрелкова было возбуждено 18 июля, он был задержан в Москве 21 июля. Экс-главе Минобороны ДНР предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Причиной стали его посты в Telegram-канале. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Обвиняемый находится в СИЗО.