15 ноября, 19:57

Экс-депутата Верховной рады уволили из университета "Львовская политехника"

Ирину Фарион в оскорбительной форме раскритиковала боевиков нацформирования "Азов", которые говорят по-русски, и предложила всем русскоязычным "ехать в Сибирь"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Руководство университета "Львовская политехника" уволило преподающую в вузе экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, которая в последние дни оказалась в центре нескольких скандалов с оскорблениями в адрес русскоговорящих украинцев. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

"Львовская политехника" уволила Фарион. Соответствующий приказ уже подписан ректором. Студенты были, есть и всегда будут мощным двигателем изменений и трансформаций. Позиция министерства неизменна - людям, не разделяющим ценности достоинства и не испытывающим уважения к воинам, нет места в системе образования", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело против Фарион. Ее обвиняют по ряду статей, в том числе о нарушении неприкосновенности частной жизни и о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

В последнее время Фарион оказалась в центре сразу нескольких скандалов. Сначала в одной из телепередач она в оскорбительной форме раскритиковала боевиков националистического формирования "Азов" (запрещено в РФ и признано террористической организацией), которые говорят по-русски. После резкого ответа одного из них она предложила всем русскоязычным "ехать в Сибирь".

К "дискуссии" подключился известный украинский боксер Александр Усик, который ответил Фарион в стихотворной форме на русском языке. В свою очередь уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил о недопустимости притеснения граждан страны за использование "языка нацменьшинств". Вскоре Фарион оказалась в центре нового скандала - она опубликовала в своем Telegram-канале данные проживающего в России украинского националиста. После этого Лубинец подал еще одно заявление с просьбой проверить ее действия, на этот раз в СБУ.

Как сообщало издание "Страна", уволить преподающую в университете "Львовская политехника" Фарион потребовали студенты вуза. До этого руководство университета отказалось увольнять экс-депутата, заявив, что не несет ответственности за высказывания работников и студентов вне стен учебного заведения. 

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Украина
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