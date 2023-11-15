15 ноября, 19:56

Туриста из Китая эвакуировали со склона Эльбруса

По данным МЧС, он заблудился на высоте 4 тыс. м

НАЛЬЧИК, 15 ноября. /ТАСС/. Спасатели спустили в безопасное место заблудившегося на высоте 4 тыс. м на Эльбрусе туриста из Китая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"В 19:20 мск поступила информация о том, что турист 2002 года рождения из Китайской Народной Республики заблудился на высоте 4 050 м в районе "Приют-11" и попросил о помощи. По состоянию на 21:55 мск спасатели эвакуировали туриста на поляну Азау, где от дальнейшей помощи он отказался", - говорится в сообщении.

К спасательной операции привлекли шесть спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. 

Теги:
РоссияКитайКабардино-Балкария
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация