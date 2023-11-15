Туриста из Китая эвакуировали со склона Эльбруса

По данным МЧС, он заблудился на высоте 4 тыс. м

НАЛЬЧИК, 15 ноября. /ТАСС/. Спасатели спустили в безопасное место заблудившегося на высоте 4 тыс. м на Эльбрусе туриста из Китая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"В 19:20 мск поступила информация о том, что турист 2002 года рождения из Китайской Народной Республики заблудился на высоте 4 050 м в районе "Приют-11" и попросил о помощи. По состоянию на 21:55 мск спасатели эвакуировали туриста на поляну Азау, где от дальнейшей помощи он отказался", - говорится в сообщении.

К спасательной операции привлекли шесть спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.