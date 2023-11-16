Экс-участника группы "Би-2" Николая Плявина нашли мертвым в квартире в Москве

Предварительно, смерть музыканта не является криминальной, сообщили в оперативных службах

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Бывший клавишник и ударник групп "Би-2" Николай Плявин найден мертвым в съемной квартире в Москве. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В Москве в съемной квартире на Фестивальной улице найден мертвым участник музыкальной группы "Би-2" Николай Плявин. Предварительно, смерть не является криминальной", - сказал собеседник агентства.

По его словам, тело музыканта направлено на судебно-медицинскую экспертизу. "Точная причина устанавливается", - добавил представитель оперативных служб.

Николай Плявин - бывший клавишник и ударник групп "Би-2". Находился в составе коллектива с 1999 по 2006 год.