15 ноября, 23:25

В Приморье в ДТП с автобусом пострадали восемь детей

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Шестерых из них доставят в больницу

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября. /ТАСС/. Восемь детей пострадали в ДТП с участием автобуса в районе поселка Тавричанка Приморского края. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, после аварии шестерых детей доставят в больницу Владивостока.

"На место ДТП с автобусом оперативно выехали бригады скорой помощи Надеждиной больницы. В ДТП травмы получили восемь детей, шесть из них будут госпитализированы во Владивостокскую клиническую больницу №2", - отметили в министерстве, добавив, что еще два ребенка после осмотра медиками отправлены на амбулаторное лечение.

В пресс-службе УМВД Приморья пока не смогли прокомментировать обстоятельства ДТП. 

Теги:
РоссияПриморский край
© Информационное агентство ТАСС
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