15 ноября, 23:44

В Южно-Сахалинске из-за аварии частично нарушилось водоснабжение

На месте ЧП работают аварийно-восстановительные бригады

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Повреждение трубопровода в четверг утром нарушило водоснабжение центральной части Южно-Сахалинска, сообщили журналистам в администрации муниципалитета.

"Сегодня с 6:00 (среда, 22:00 мск) сотрудники "РВК-Сахалин" устраняют масштабное повреждение водоснабжения в центре Южно-Сахалинска. <...> Порыв произошел в районе областной стоматологии, аварийно-восстановительные бригады работают на месте", - рассказали в администрации.

По информации городских властей, из-за повреждения отсутствует холодное водоснабжение в первом, втором и четвертом микрорайонах Южно-Сахалинска. Водоснабжение частично ограничено на 18 улицах. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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