На Сахалине экс-заведующая детсадом пойдет под суд за мошенничество на 1,5 млн рублей

Женщине грозит лишение свободы на срок до шести лет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Бывшая заведующая детским садом на Сахалине предстанет перед судом по уголовному делу о мошенничестве с использованием служебного положения. Сумма причиненного ущерба составила около 1,5 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД России по Сахалинской области.

"В ближайшее время уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество) вместе с утвержденным обвинительным заключением будет рассмотрено в Южно-Сахалинском городском суде", - рассказали в управлении. Максимальное наказание по этой части статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Предварительно установлено, что в детский сад собирались нанять нового младшего воспитателя, однако женщина, претендующая на эту должность, передумала. При этом свои документы и банковскую карту из учреждения она не забрала. По версии следствия, заведующая учреждением воспользовалась этим. Имея на руках чужие личные документы, она фиктивно устроила на работу женщину, издала соответствующий приказ и предоставила его в департамент образования администрации Южно-Сахалинска.

Затем заведующая стала вносить в табеля учета рабочего времени и расчета оплаты труда заведомо ложные сведения о ежедневной работе фиктивно трудоустроенной сотрудницы, а также издавала приказы о ее премировании. В результате, по данным следствия, с ноября 2018 года по октябрь 2019 года заведующая похитила более 700 тыс. рублей. Кроме того, по предварительной информации, подозреваемая начислила трем работникам детского сада премии, но забрала их себе. Таким способом фигурантка дела похитила еще около 750 тыс. рублей.