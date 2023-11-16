16 ноября, 02:08

На Сахалине гендиректора компании осудят за долг в 2 млн рублей по зарплате

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор одной из компаний Южно-Сахалинска предстанет перед судом по уголовному делу о невыплате заработной платы подчиненным. Сумма долга составила более 2 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

"Он (генеральный директор) обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ - полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации", - рассказали в надзорном ведомстве.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южно-Сахалинский городской суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Расследованием установлено, что обвиняемый был единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью и выполнял управленческие функции, состоя в должности генерального директора. В период с 16 января по 30 июня 2023 года, имея реальную финансовую возможность, не выплатил заработную плату на общую сумму свыше 2 млн рублей. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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