16 ноября, 02:13

В Приморье в ДТП со школьным автобусом пострадали восемь детей

Как сообщили в региональном СК, по факту аварии возбудили уголовное дело

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП со школьным автобусом в Надеждинском районе Приморского края, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

"Утром 16 ноября 2023 года на 4-м км федеральной автодороги А-370 "Уссури" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса, в котором находилось 14 детей и их сопровождающий. По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Следователи СК провели осмотр места происшествия, в настоящее время допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным регионального министерства здравоохранения, в ДТП пострадали восемь детей, шесть из которых госпитализированы во Владивостокскую клиническую больницу №2. 

Теги:
РоссияПриморский край
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