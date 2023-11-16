У жительницы Красноярска в квартире нашли более 4 кг героина

КРАСНОЯРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили у жительницы Красноярска свыше 4 кг героина и упаковочные материалы. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

"Сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю в ходе реализации оперативной информации по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали на улице Елены Стасовой в краевом центре жительницу Москвы 1983 года рождения. Во время обследования арендованной женщиной квартиры полицейские обнаружили и изъяли свыше 4 кг героина, а также упаковочные материалы", - говорится в распространенном сообщении.

По данным полиции, женщина по указанию неустановленного куратора нелегального интернет-магазина приехала в Красноярский край, чтобы сбыть запрещенное вещество бесконтактным способом через тайники-закладки.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей). Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.