16 ноября, 02:49

В Чите в ДТП погиб один человек

Еще четверо пострадали

ЧИТА, 16 ноября. /ТАСС/. Пять человек пострадали в ДТП с "Газелью" и Toyota на проспекте Советов в Чите, один из них погиб на месте аварии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Забайкальского края.

"Пять пострадавших, трое из которых госпитализированы в ККБ, состояние тяжелое. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также один из пострадавших от полученных травм скончался на месте происшествия", - сказали в Минздраве.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла в 06:20 (00:20 мск). На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В пресс-службе Департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края сообщили, что на место ДТП выезжали спасатели. Они с помощью специальных инструментов извлекли из-под обломков троих пострадавших и тело погибшей девушки. 

Теги:
РоссияЗабайкальский край
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