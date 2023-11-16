16 ноября, 03:06

На Камчатке начальница отделения почты присвоила более полумиллиона рублей

На женщину завели уголовное дело, сообщили в региональном СК

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело по факту присвоения денежных средств возбуждено на Камчатке в отношении начальницы почты в селе Средние Пахачи. Женщина подозревается в присвоении денежных средств почтамта в крупном размере - более полумиллиона рублей, сообщается в Telegram-канале СК России по региону.

"Из материалов уголовного дела следует, что 25-летняя местная жительница, используя свое служебное положения начальника отделения почтовой связи, расположенного в селе Средние Пахачи, в период с августа 2021 года по май 2023 года, имея доступ к денежным средствам, поступившим в кассу почты, присвоила денежные средства на сумму не менее 571 тыс. рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по результатам проверки, проводимой по материалам, поступившим из территориального подразделения УМВД России по Камчатскому краю. 

Теги:
РоссияКамчатский край
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