16 ноября, 03:25

В Приморье из-за массовых аварий в гололедицу начали проверку содержания дорог

В одном из ДТП пострадали восемь детей

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября. /ТАСС/. Прокурор Приморского края Сергей Столяров поручил провести проверки содержания автомобильных дорог, в связи с массовыми ДТП утром в четверг на юге края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

"По поручению прокурора Приморского края Сергея Столярова надзорное ведомство организовало проверку исполнения требований законодательства при содержании автомобильных дорог в зимний период. Прокурорам поручено дать принципиальную оценку состоянию дорожного полотна, причинам массовых ДТП по состоянию на утро 16 ноября, участниками которых стали в том числе дети-пассажиры", - сообщили в ведомстве.

Прокурор края обратил внимание на необходимость комплексного подхода к проверочным мероприятиям, в ходе которых уделить внимание как вопросам исполнения контрактов на содержание улично-дорожной сети, так и полноте реализации полномочий контролирующими органами.

"Первый же гололед позволил выявить проблемы, устранение которых не терпит промедления и является принципиально важным, для обеспечения безопасности дорожного движения, охраны здоровья жителей и гостей края", - сообщили в пресс-службе.

По данным Приморского гидрометцентра обширная гололедица наблюдается на дорогах в пригороде Владивостока во всем южном Приморье в четверг. В течение дня ожидается переменный дождь, переходящий в мокрый снег к завтрашнему дню.

Как сообщают жители Приморья в социальных сетях, на многих дорогах края из-за льда уже происходят массовые ДТП. В частности, на трассе из Артема во Владивосток собирается большая пробка из-за аварий. На дороге под Тавричанкой в ДТП с автобусом пострадали восемь детей. Также несколько машин вылетело с трассы под Кипарисово. 

Теги:
РоссияПриморский край
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